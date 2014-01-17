Завтра в Україні очікуються мокрий сніг та дощ, подекуди сильні опади

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у південній частині очікується невеликий дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

На решті території йтиме мокрий сніг та дощ, вночі у більшості північних областей та на Закарпатті, вдень у східній частині місцями сильні опади, подекуди ожеледь і налипання мокрого снігу; температура вночі 0-5° морозу, у західних областях місцями 1-3° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті 2-7° тепла, на Чернігівщині та Сумщині вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу. На дорогах країни, крім півдня, буде ожеледиця.

Вітер переважатиме південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах, Криму та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.

У Києві та області йтиме сніг з дощем, На Київщині нічна температура 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. У м. Києві температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

Нагадаємо, найближчими днями в Україні почнеться поступове похолодання, проте найнижча температура повітря в країні очікується наприкінці січня - на початку лютого.