Вчорашні голосування у ВР порушують усі норми ОБСЄ – Держсекретар США

Як повідомили УНІАН в прес-службі Посольства США в Україні, про це Керрі сказав коментуючи учорашні події в Україні перед своєю зустріччю із міністром закордонних справ Греції Євангелосом Венізелосом у Вашингтоні:

«Я хотів би швидко сказати слово про події, що мали місце вчора в Україні. Законодавство, яке протягнули в Раді у непрозорий і непідзвітний спосіб порушує всі норми ОБСЄ і ЄС», - наголосив Держсекретар.

«Ми глибоко віримо, що народ України бажає долучитися і хоче асоціюватися з Європою і прагне повернути у цьому напрямку. А кроки, які були здійснені вчора є антидемократичними, вони неправильні, вони відбирають в народу України його вибір і його майбутні можливості», - додав він.

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«Ми й надалі стежитимемо за цим питанням, але такий антидемократичний маневр вкрай непокоїть і має бути предметом стурбованості для кожної країни, яка хоче бачити народ України в змозі не лише висловлювати свої бажання, але й бачити їх реалізацію шляхом політичного процесу», - підсумував Керрі.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович підписав сьогодні закони, які Верховна Рада ухвалила в четвер.