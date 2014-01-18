Закони 16 січня мають репресивний характер - Києво-Могилянська академія

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві університету щодо подій у Верховній Раді України 16 січня.

У повідомленні відзначається, що законопроекти цього дня були прийняті «з ігноруванням принципів верховенства права, грубими процедурними порушеннями та направлені на звуження змісту та обсягу конституційних прав і свобод громадян України».

Таким чином, вважають в університеті, народні депутати, які приймали ці рішення, порушили Конституцію України та Закон «Про Регламент Верховної Ради України».

Зокрема, наголошується в заяві, було обмежено передбачене статтею 93 Конституції право законодавчої ініціативи народних депутатів та інших суб’єктів законодавчої ініціативи, оскільки вони не мали можливості внесення поправок та пропозицій до цих законопроектів; мало місце обмеження конституційних повноважень комітетів Верховної Ради здійснювати законопроектну роботу, підготовку та попередній розгляд питань (ст. 89 Конституції), адже законопроекти були отримані більшістю парламентських комітетів тільки на наступний день після прийняття «законів» та ними не розглядалися.

Крім того, відзначається, що застосована форма голосування не дає можливості встановити кількість народних депутатів, які проголосували за ці законопроекти, чим було порушено статті 84 та 91 Конституції, що передбачають особисте голосування народних депутатів на засіданнях ВР та прийняття законів більшістю її конституційного складу.

Автори заявив наголошують також на порушенні ст. 82 Конституції, відповідно до якої порядок роботи ВР встановлюється Конституцією та законом про регламент Верховної Ради, а також ст. 19 Конституції, за якою органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Також у повідомленні зазначається, що законопроекти було протиправно включено до порядку денного пленарного засідання ВР; їх не було надано для ознайомлення народним депутатам; законопроекти не пройшли встановлених Регламентом процедур обговорення при їх прийнятті та були ухвалені одразу за основу і в цілому.

«Прийняті «закони», зокрема, фактично «зводять нанівець» свободу мирних зібрань, посягають на право громадян України на справедливий суд, обмежують права громадян на доступ до інформації, а визначення «екстремістської» діяльності є «занадто широким та розмитим, і може бути підставою для заборони утворення та діяльності громадських організацій, що прямо суперечить ст. 37 Конституції України, яка містить закритий перелік таких підстав», - наголошується в заяві.

«Крім того, поняття екстремізму у Кримінальному кодексі уможливлює його застосування до людей, які не вчинили жодних суспільно небезпечних діянь, а є лише незадоволеними владою чи станом справ у країні», - говориться у заяві.

Окремо наголошується, що повернення кримінальної відповідальності за наклеп є «підставою для тотального обмеження гарантованого ст.34 Конституції права на свободу думки і слова та вільне вираження своїх поглядів і переконань».

«Криміналізація наклепу принципово суперечить Європейській конвенції про захист прав людини і є механізмом запровадження цензури в засобах масової інформації», - підкреслюють в НаУКМА.

Таким чином, наголошується у заяві, ці закони «мають репресивний характер і передбачають необґрунтоване встановлення відповідальності за дії, пов’язані з реалізацією основоположних прав людини, а також непропорційне збільшення покарань, особливо в частині, пов`язаній з реалізацією прав на мирні зібрання».

«Адміністративні стягнення і кримінальні покарання збільшуються щонайменше вдвічі. При цьому санкції за деякі адміністративні правопорушення значно перевищують санкції за злочини», - відзначають у Києво-Могилянській академії.

Як повідомлялося, 16 січня у Верховній Раді народні депутати з провладних фракцій підняттям рук, без обговорення ухвалили 11 законів та одну постанову.

Зокрема, ВР ухвалила закон депутатів від Партії регіонів Вадима Колесніченка та Володимира Олійника, що встановлює кримінальну відповідальність за наклеп, забороняє поширення екстремістських матеріалів, посилює регулювання діяльності громадських організацій, дозволяє закривати сайти без рішення суду - на підставі рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, зобов'язує реєструвати інтернет-ЗМІ, забороняє «незаконне» збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про правоохоронців, суддів та їх близьких родичів чи членів сім'ї, дозволяє Президенту та Верховній Раді достроково припиняти повноваження членів Національної ради з питань телебачення та радомовлення, а також містить низку інших норм, що обмежують права і свободи громадян.

17 січня Президент України Віктор Янукович підписав закони, прийняті Верховною Радою 16 січня.