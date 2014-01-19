У ПР звинуватили опозицію в сутичках на Грушевського

Про це заявив нардеп від ПР Нестор Шуфрич, передає Українська правда.

"Незважаючи на всі запевнення опозиції про мирний характер акцій протесту, ми сьогодні стали свідками реальних силових дій, які можуть призвести до дестабілізації ситуації в суспільстві і до жертв", - заявив Шуфрич.

"Всі бачили, як на представників міліції, які спокійно і мирно стояли, почали нападати із застосуванням небезпечних для життя засобів. Хочу підкреслити: чітко зафіксовано, що атакували саме міліцію, яка змушена була захищатися. І це після того, як Верховна Рада вже двічі прийняла закон про фактично амністування активістів так званого євромайдану, і президент підписав обидва ці закони", - додав він.

"Стає очевидним, що лідери опозиції втратили контроль над Майданом. На жаль, ситуація виходить з-під контролю, і відповідальність за всі події на вулицях Києва і їх наслідки лежить виключно на лідерах опозиції, які виявилися неспроможними у всіх своїх запевненнях і діях", - зазначив регіонал.