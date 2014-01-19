США закликають до припинення сутичок у Києві і до початку діалогу

«Ми закликаємо до спокою і спонукаємо всі сторони припинити будь-які дії, що провокують або мають своїм результатом насильство. Крім того, ми закликаємо уряд України негайно розпочати переговори з усіма сторонами, щоб вирішити проблему політичного протистояння, розглянути вимоги протестувальників і запобігти поширенню насильства. Насильство служить тільки нагнітанню страху і сум`яття та відволікає від необхідності політичного рішення, яке є найкращим способом виконати волю українського народу», - йдеться у повідомленні Посольства США.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після 15.00 радикально налаштовані молодики розпочали сутички з правоохоронцями на вул. Грушевського, неподалік від Європейської площі в Києві. Пізніше стало відомо, що в сьогоднішніх сутичках з міліцією у центрі Києва беруть участь радикалісти із маловідомої організації ”Правий сектор”. Станом на 21.00 сутички тривають. Міліція повідомила, що затримала чотирьох активних учасників подій на Європейській площі у Києві.