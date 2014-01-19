Польща засудила насилля в Києві та закликала до діалогу
23:26, 19 січня 2014Політика
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Міністерство закордонних справ Польщі засудило сьогоднішні сутички демонстрантів з правоохоронцями у Києві та закликало обидві сторони до діалогу.
Польща закликає припинити насилля / Фото : REUTERS
Про це сьогодні написав прес-секретар міністерства Марчін Войчеховський у своєму Twitter, передає кореспондент УНІАН.
«Діалог завжди краще, ніж насилля. Ми закликаємо обидві сторони припинити агресивні сутички в українській столиці Києві», - написав речник польського МЗС.
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