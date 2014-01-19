Польща засудила насилля в Києві та закликала до діалогу

Про це сьогодні написав прес-секретар міністерства Марчін Войчеховський у своєму Twitter, передає кореспондент УНІАН.

«Діалог завжди краще, ніж насилля. Ми закликаємо обидві сторони припинити агресивні сутички в українській столиці Києві», - написав речник польського МЗС.