Польща засудила насилля в Києві та закликала до діалогу

23:26, 19 січня 2014
Політика
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Міністерство закордонних справ Польщі засудило сьогоднішні сутички демонстрантів з правоохоронцями у Києві та закликало обидві сторони до діалогу.

Фото : REUTERS

Про це сьогодні написав прес-секретар міністерства Марчін Войчеховський у своєму Twitter, передає кореспондент УНІАН.

«Діалог завжди краще, ніж насилля. Ми закликаємо обидві сторони припинити агресивні сутички в українській столиці Києві», - написав речник польського МЗС.

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