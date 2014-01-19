Янукович доручив Клюєву провести завтра зустріч з опозицією

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Також Янукович доручив провести зустріч учасників робочої групи із представниками опозиції у понеділок, 20 січня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня, близько 15.00 розпочалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва - після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції у напрямку Будинку уряду та Верховної Ради. Сутички тривають досі.

Міліція застосовує світлошумові та газові гранати, а також сльозогінний газ. Протестувальники кидають в правоохоронців камінням. На цей час поранення дістали майже сто осіб – як мітингуючих, так правоохоронців.

Вдень лідер партії «УДАР» Віталій Кличко намагався зупинити протистояння на Грушевського, однак радикали не зважали на його заклики. Близько 20.00 Кличко з групою народних депутатів поїхав до Межигір`я.

«Я звертаюся до Віктора Януковича: Ви воюєте з власним народом! Припиніть ескалацію ситуації. Не натравлюйте міліцію і бійців спецпідрозділів на людей. Припиніть війну проти громадян України, які два місяці закликають почути їхні вимоги», - сказав Кличко у відеозверненні до Президента. Він закликав Януковича прибрати міліцію, «Беркут» і «тітушок» з вулиць.

«Зупиніться! Єдиним виходом з цієї вже страшної кризи є повна зміна влади, проти якої повстав народ. Призначення дострокових президентських і парламентських виборів. Знайдіть в собі мужність і не повторюйте шлях Чаушеску та Каддафі. У цій боротьбі все одно переможе український народ!», - заявив лідер «УДАРу».

Близько 22.00 прес-служба «УДАРу» повідомила, що Янукович пообіцяв Кличку у понеділок зранку створити комісію з представників Адміністрації Президента, уряду та представників опозиції, яка займеться вирішенням кризової ситуації в країні.