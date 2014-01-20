На Грушевського мітингувальники розбирають бруківку (фото)

Як повідомляють користувачі Фейсбуку, протестуючих через гучномовець закликають допомогти передавати камені.

Люди оперативно передають бруківку з рук в руки.

У деяких місцях доріжки повністю залишилися без покриття.

Біля стадіону продовжують розбивати асфальт.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня, розпочалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва - після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції у напрямку будинку уряду та Верховної Ради.

Міліція застосовує світлошумові та газові гранати, а також сльозогінний газ. Протестувальники кидають в правоохоронців камінням.

Поранення дістали майже сто осіб – як мітингуючих, так правоохоронців.