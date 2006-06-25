Як побилися англійські та німецькі вболівальники (фото)
13:53, 25 червня 2006Політика
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Затримано 80 англійських фанатів
Бійки розпочалися після перегляду на великому екрані гри Німеччина – Швеція в Штутгарті. На вулиці було 40 тичяч вболівальників. Англійці та німці спочатку обмінялися образами, а потім закидали один одного пляшками та стільцями з навколишніх кафе.
Поліція поки не зясувала, хто почав зіткнення. Затримано 80 англійських фанатів. Британці приїхали в місто на матч Англія-Еквадор, що відбудеться сьогодні. Хулігани перебуватимуть в ізоляторах тимчасового утримання принаймні до понеділка, тож гру збірної Англії вони дивитимуться з-за грат.
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