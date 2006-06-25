Як побилися англійські та німецькі вболівальники (фото)

Бійки розпочалися після перегляду на великому екрані гри Німеччина – Швеція в Штутгарті. На вулиці було 40 тичяч вболівальників. Англійці та німці спочатку обмінялися образами, а потім закидали один одного пляшками та стільцями з навколишніх кафе.

Поліція поки не зясувала, хто почав зіткнення. Затримано 80 англійських фанатів. Британці приїхали в місто на матч Англія-Еквадор, що відбудеться сьогодні. Хулігани перебуватимуть в ізоляторах тимчасового утримання принаймні до понеділка, тож гру збірної Англії вони дивитимуться з-за грат.

ICTV