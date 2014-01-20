До медиків звернулися 103 людини, які постраждали при зіткненнях на Грушевського

Станом на 06:00 20 січня до лікарів бригад екстреної медичної допомоги звернулися 103 учасника акції протесту, які постраждали при зіткненнях біля стадіону «Динамо» на вул. Грушевського.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров'я.

42 учасник акції госпіталізовані. Чотири людини отримали травми важкого ступеня (травми очей, кінцівок). Серед інших причин госпіталізації - травми, забої, рвані рани, черепно-мозкові травми, йдеться в повідомленні.

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Інформацію про стан госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.

Як повідомлялося, 19 січня після віче опозиції в Києві мітингувальники, серед яких були і радикально налаштовані активісти, вирушили пікетувати Верховну Раду, але натрапили на кордон силовиків біля стадіону імені Лобановського. Почалися зіткнення між радикально налаштованими мітингувальниками і силовиками.