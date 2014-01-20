Відповідальність за насильство в Києві лежить на владі України - Сікорський

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Сікорський заявив перед початком засідання Ради ЄС, в якій беруть участь 28 глав дипломатій країн-членів Євросоюзу.

"Сподіваюся на осуд законів, які були ухвалені українським парламентом в четвер, які обмежують громадянські свободи в Україні і відсувають Україну зі стежини інтеграції з Європейським Союзом і суперечать літері та духу Угоди про асоціацію України та ЄС", - підкреслив Сікорський.

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"Нас також непокоять події, які мають нині місце в Києві. Звертаємось до обох сторін, аби був спокій, але очевидно, що відповідальність за розвиток подій лежить на владі, бо саме вона має найсильніші інструменти впливу на розвиток подій", - додав польський міністр.