Закон про пропаганду фашизму не зачіпає пам'ять про справжніх патріотів - експерт

Про це заявив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, коментуючи введення парламентом кримінальної відповідальності за пропаганду фашизму.

«Всі країни ЄС мають аналогічні закони, де пропаганда фашизму і екстремізму вважається злочином. Хоча час від часу і в країнах ЄС виникають конфлікти, коли окремі ультраправі намагаються відродити ідеї фашизму і цим самим провокують владу на дії у відповідь», - зауважив він.

Фахівець нагадав, що ще в 1946 році ООН прийняла резолюцію, де засуджувалися будь-які виправдання фашизму та нацизму, а пропаганда цих ідей визнавалася злочином.

Читайте такожЗаперечення злочинів фашизму каратиметься позбавленням волі до двох років - законУ зв'язку з цим експерт висловив здивування тим, що за двадцять років незалежності Україна не прийняла аналогічні закони, які забороняють пропаганду фашизму.

«Факт залишається фактом: пропаганди фашизму в будь-якому вигляді не повинно бути в Україні, оскільки український народ не має нічого спільного з профашистською ідеологією. При цьому варто нагадати, що ця зміна Кримінального кодексу жодним чином не зачіпає пам'ять про справжніх українських патріотів, які під час Другої світової війни воювали і проти нацистів, і проти червоних», - нагадав Охріменко.