ЗМІ: Група "тітушків" безперешкодно пройшла кордон силовиків біля Маріїнського
18:23, 20 січня 2014Політика
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Невідомі молодики "спортивної зовнішності" без будь-яких перешкод пройшли у Маріїнський парк
Міліція пропускає молодиків через кордон / скріншот УП з трансляції Еспрессо ТВ
Вони зайшли з боку Арсенальної та безперешкодно змогли пройти крізь огорожу, яку охороняють внутрішні війська, повідомляє Українська правда з посиланням на Еспрессо ТВ.
На питання кореспондента Еспрессо ТВ про те, на якій підставі ці молодики змогли пройти всередину, невідомий працівник міліції спочатку відмовився відповідати, потім відмовився представлятися, а далі дістав телефон і почав у відповідь записувати знімальну групу.
Читайте такожНа Арсенальній збираються «тітушки» - ЗМІ На повторне питання він відповів, що це "громадяни, які проводять акцію і прийшли на мирне зібрання".
Водночас, журналістку на територію не допустили.
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