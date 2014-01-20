ЗМІ: Група "тітушків" безперешкодно пройшла кордон силовиків біля Маріїнського

Вони зайшли з боку Арсенальної та безперешкодно змогли пройти крізь огорожу, яку охороняють внутрішні війська, повідомляє Українська правда з посиланням на Еспрессо ТВ.

На питання кореспондента Еспрессо ТВ про те, на якій підставі ці молодики змогли пройти всередину, невідомий працівник міліції спочатку відмовився відповідати, потім відмовився представлятися, а далі дістав телефон і почав у відповідь записувати знімальну групу.

Читайте такожНа Арсенальній збираються «тітушки» - ЗМІ На повторне питання він відповів, що це "громадяни, які проводять акцію і прийшли на мирне зібрання".

Водночас, журналістку на територію не допустили.