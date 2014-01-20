Янукович звернувся до українців з проханням почути та підтримати його

Про це йдеться у зверненні Президента до українського народу.

Янукович звертається до українців як свідомих громадян, які добре розуміють, які загрози для українського суспільства та держави несуть внутрішні конфлікти, розбрат і протистояння.

“Деякі лідери опозиції зробили заяву, що вони не причетні до масових акцій, які 19 січня мали місце на вулиці Грушевського, та закликали учасників таких акцій припинити силове протистояння з працівниками правоохоронних органів”, - наголошується в звернені.

Читайте такожВ опозиції заявили, що вестимуть переговори виключно з ЯнуковичемЯнукович просить жителів Києва та інших учасників масових зібрань “не йти за тими, хто закликає до насильства, хто прагне спровокувати розкол між державою і суспільством та хоче вкинути український народ у горнило масових безладів”.

Він заявив, що з розумінням ставився до участі людей у масових акціях, висловлював готовність вислухати їхню позицію та спільно знайти шляхи розв'язання існуючих протиріч, «але зараз, коли мирні акції переростають у масові заворушення, супроводжуються погромами та підпалами, застосуванням насильства, я переконаний, що такі явища несуть загрозу не лише для громадськості Києва, а й усієї України».

«Я впевнений, що саме ви, як ніхто інший, розумієте, що ми повинні разом намагатися зберегти нашу державу, примножити її силу, авторитет і можливості», - наголосив Президент.

Янукович запевнив, що докладе всіх зусиль, щоб забезпечити громадський порядок, захистити права мирних громадян і буде використовувати всі правові та інші передбачені законами України методи для гарантування громадського спокою і безпеки всіх співвітчизників.

На його переконання, «лише мирний шлях, важка праця, єдність народу і наша цілеспрямованість на побудову в Україні високих стандартів життя людей приведе нас до успіху. Війна, руйнування, насилля зруйнують Україну».

«Я закликаю до діалогу, до компромісу, до спокою на нашій рідній землі. Вірю в народ України. Впевнений у мудрості наших людей. І готовий служити державі і людям вірою і правдою, доки вистачить моїх сил і довіри народу», - заявив Янукович.