Беркут спробував розігнати протестувальників на Грушевського

Близько тисячі мітингувальників намагалися чинити їм опір, закидуючи "коктейлями Молотова", петардами та лупцюючи кийками.

Після спроби розгону та спротиву з боку мітингувальників правоохоронці відійшли на свої позиції, які займали раніше.