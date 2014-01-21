"Закони 16 січня" опубліковані в електронній версії "Голосу України"

Зокрема, законопроект №3879 про посилення відповідальності за участь у масових акціях набуде чинності наступного дня після опублікування.

Закон, що дозволяє заочне кримінальне провадження, також набуває чинності наступного після опублікування дня.

Читайте такожГазета «Голос України» завтра може опубліковати скандальні закони 16 січня

Закон про звільнення від кримінальної відповідальності учасників мирних зібрань, що відбувалися з 21 листопада по 26 грудня, також набуває чинності наступного дня і підлягає виконанню протягом одного місяця.

Закон про внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів», підготовлений народними депутатами від Партії регіонів Володимиром Олійником і Вадимом Колесніченком, набирає чинності наступного дня після опублікування в офіційній пресі.

Також оприлюднені закон про державний бюджет на 2014 рік і закон про звільнення від ПДВ імпорту природного газу в Україну