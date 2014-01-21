Кличко повідомив, що "Беркут" готується оточити бунтарів на Грушевського

Про це він повідомив на брифінгу на Європейській площі в Києві, передає LB.ua.

За його словами, силовики будуть брати в кільце і заарештовувати активістів. Тому політик закликав усіх, хто не бере участі в силових діях, йти, зокрема, на Майдан.

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Кличко також сказав, що президент Віктор Янукович дав йому обіцянки щодо врегулювання ситуації, однак вони не були виконані. Тому лідер УДАРу знову поїде до Януковича, щоб, зокрема, отримати відповіді на п'ять вимог опозиції, висунутих сьогодні вдень.

Нардеп підкреслив, що силовий метод вирішення конфлікту неприйнятний, а сили активістам ще знадобляться для виборів 2015 року.