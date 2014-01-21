На Грушевського до "Беркуту" прибув спецпідрозділ "Ягуар"

До барикади мітингувальників на Грушевського скликають більше спецпідрозділів.

Як повідомили під час прямої трансляції Еспресо.TV з вулиці Грушевського, серед правоохоронців був помічений також представники спецпідрозділу «Ягуар».

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"Це можна побачити судячи з нашивок бійців", - повідомив журналіст.

«Ягуар» - спецпідрозділ МВС, що базується у Вінницькій області.