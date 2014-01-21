Львівські активісти другу добу блокують виїзд "Беркута" у Київ

У Львові другу добу триває блокування активістами Євромайдану, «Автомайдану Львів» та мешканцями міста виїздів з бази спецпідрозділу МВС «Беркут» (вул. Трускавецька) та баз внутрішніх військ МВС (вул. Стрийська, вул. Княгині Ольги, вул. Тролейбусна, вул. Рубчака).

Як передає кореспондент УНІАН, вночі біля військової частини на вулиці Стрийській перебувало близько тисячі людей, які «живим щитом» блокували виїзд з території бази. Активісти встановили намети та бочки для обігріву. Ближче до 7.00 ранку частина блокувальників почала розходитися, переважно люди, які сьогодні вранці повинні йти на роботу. Станом на 7.00, біля військової частини перебуває близько 300 осіб, активісти повідомляють, що незабаром прибуде «підкріплення» і «зміна нічної вахти».

Біля військової частини на вул. Княгині Ольги – Тролейбусній на даний час перебуває близько 50 людей, виїзд блокується 12 легковими автомобілями. Також активісти тут звели барикади з підручних матеріалів біля двох виїздів з території частини після вчорашньої спроби виведення солдат (пішим ходом) за межі частини, які під тиском активістів змушені були повернутися назад до частини. Сюди також періодично під’їжджають жителі Львова, які привозять учасникам акції чай, каву, бутерброди. Прикметно, що на авто львів’ян упродовж останніх дні окрім прапорців України та Євросоюзу можна побачити подекуди червоно-чорні прапорці та прапорці із символікою країн ЄС.

Біля бази «Беркуту» станом на 7.00 перебуває близько 40 осіб, виїзд блокується 10 легковими автомобілями.

Всі учасники блокування беруть участь в акціях без масок на обличчях, однак на багатьох автомобілях, якими блокують виїзди, заклеєні номерні знаки. Як пояснили активісти, до цього вони вдалися після того, як зауважили, що два молодики намагалися переписати номерні знаки автівок, а після того, як їх помітили – втекли.

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В усіх пунктах блокування учасники мають намір стояти «стільки скільки треба», акції відбуваються мирно, настрій у пікетувальників піднесений. До них долучаються не лише молоді люди та люди середнього віку, а й багато пенсіонерів, які у такий спосіб «виходять на денні вахти», щоб змінити своїх дітей та онуків. На їх переконання, висловлене журналістам, «солдатикам не слід їхати до Києва, адже там їх будуть змушувати бити людей».

Також у ЗМІ активісти поширили адреси «точок блокування», до яких може долучитися кожен охочий.

Як повідомляється, точки блокування також діють: біля КП ДАІ у місті Винники (виїзд зі Львова), на заправці «ОККО», с.Гамаліївка (окружна траса), на АЗС біля ринку «Галицьке перехрестя» (виїзд зі Львова), біля переїзду, с. Зашків (окружна дорога), у місті Буську (траса на виїзд з міста).

Як повідомили кореспондента УНІАН активісти львівського Євромайдану та організатори «Автомайдану Львів», в ніч з 20 на 21 січня з міста та області до Києва виїхали близько тисячі осіб. Лише зі Львова до столичного Євромайдану вирушило 7 автобусів та 4 мікроавтобуси.

На даний час на львівському Євромайдані, де вночі нікого не було, починають збиратися люди.