Лавров розповів, в якому випадку РФ допоможе врегулювати кризу в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр закордонних справ Сергій Лавров сказав на підсумковій прес-конференції в Москві.

"Обставини (за яких РФ може стати посередником - УНІАН) можуть бути тільки одні - якщо нас про це попросять, але, наскільки я розумію, така допомога не потрібна, і зараз є прямі контакти між Президентом, урядом і опозицією, сформована якась структура, для того, щоб ці контакти здійснювалися, і вже відбулася перша зустріч", - сказав Лавров.

Він наголосив, що РФ засуджує будь-яке насильство. За словами міністра, всі повинні розуміти, що провокації неприпустимі, які можна побачити на екранах телевізора.

"Коли в грудні на поліцейських направили екскаватор. Як це можна співвіднести з прагненням до Європи? А те, що зараз відбувається, – бейсбольними бітами з розмаху", - сказав Лавров.

За його словами, провокатори спеціально хочуть викликати реакцію з боку правоохоронних органів.

"У цьому суть будь-якої провокації, а якщо журналісти потрапили під гарячу руку - ще краще, всі розуміють, про що йдеться, і тут про жодні просування європейських цінностей говорити не можна", - зазначив міністр закордонних справ РФ.

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Лавров вважає, що лідери української опозиції починають це розуміти і прагнуть дистанціюватися від провокаторів.

"Ми закликаємо всіх до того, щоб вирішувати питання в правовому полі і на основі діалогу", - сказав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в Києві після Народного віча, учасники якого засудили прийняті Верховною Радою 16 січня антидемократичні закони, частина протестувальників вирушила до будівлі парламенту. Проте шлях їм перекрили правоохоронці, після чого на вулиці Грушевського почалися сутички, які тривають досі.

Міліція відкрила кримінальне провадження за ст. 294 Кримінального кодексу України – масові заворушення. Затримано 22 особи.

За даними Департаменту охорони здоров'я КМДА, станом на 20 січня, до столичних медиків звернулися 103 учасники акції протесту, які постраждали під час сутичок на вул. Грушевського. З них 42 учасників госпіталізовано. У сутичках на вулиці Грушевського поранено майже 30 журналістів. Нових даних поки що не оприлюднено.

Водночас в МВС заявили, що на сьогодні з 19 січня по медичну допомогу звернулися 119 працівників органів внутрішніх справ, 80 госпіталізовані.