Регіонали з Луганської облради закликали Януковича ввести надзвичайний стан

Про це йдеться у заяві фракції Партії регіонів, опублікованому на сайті облради.

Фракція Партія регіонів звернулася до Президента з проханням «вжити жорстких заходів для наведення порядку та відновлення законності аж до введення в Києві надзвичайного стану».

«Нинішні події в Києві є прямою загрозою існуванню держави та безпеки нашого народу. Тому, прагнучи захистити співгромадян і нашу Батьківщину від кровопролитного громадянського протистояння, наполягаємо на заборону діяльності Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і будь-яких націоналістичних, екстремістських організацій», - йдеться в заяві.

У луганській Партії регіонів вважають, що ті, хто називає себе мирними демонстрантами і активістами Евромайдана, «йшли на вулицю Грушевського з цілком чіткою метою - застосувати силу, організувати заворушення аж до кровопролиття».

«Зіткнення у Києві організовані і спровоковані радикально налаштованими бойовиками націоналістичних організацій, мета яких - зруйнувати систему управління в державі, повалити чинну, законно обрану владу. Переконані, що за цими фактами повинні бути порушені кримінальні справи, проведено розслідування, а всі призвідники і бойовики повинні понести передбачене законом покарання», - сказано в заяві.

У Луганській ПР вважають, що в Україні «відбувається спроба антиконституційного перевороту і силового захоплення влади, ініційована опозиційними лідерами». «За драматичні події, що розпочалися у Києві 19 січня, повинні понести відповідальність не тільки ті, хто палив автобуси і кидав каміння у правоохоронців, а й Кличко, Яценюк і Тягнибок, протягом останніх тижнів підігрівали в людях агресію і істерію», - зазначають у Партії регіонів.

Крім того, в заяві наголошується, що «останній шанс вберегти Україну від громадянської війни - всім політичним силам відгукнутися на заклик Президента і сісти за стіл переговорів, щоб врегулювати кризу в країні без жертв і кровопролиття».