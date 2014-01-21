Рада Європи призупиняє співпрацю з питань кримінальної юстиції з Україною - Ягланд



Таке рішення прийняв генеральний секретар Турбйорн Ягланд, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Департамент комунікації Ради Європи.

Зазначається, що генеральний секретар Ради Європи прийняв рішення відкласти проведення Керівного комітету Україна-Рада Європи, який займається питаннями реформування кримінальної юстиції в Україні. Відповідне засідання комітету мало відбутися 22 січня. До його складу з української сторони входять представники Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури та Адміністрації Президента.

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У Раді Європи скептично поставилися до слів міністра закордонних справ Леоніда Кожари, який кілька днів тому на зустрічі з іноземними дипломатами у Києві заявив, що прийняті 16 січня закони спрямовані на імплементацію в українському законодавстві низки норм, які вже існують в законодавстві більшості європейських держав, і відповідають загальновизнаним демократичним стандартам і міжнародним практикам.

Ягланд прийняв рішення: поки експерти Ради Європи не проведуть детального аналізу суперечливих законів, які ”були поспішно ухвалені Верховною Радою”, і не представлять свій звіт на розгляд Комітету Міністрів Ради Європи, нова дата засідання Керівного комітету визначена не буде. ”Ми хочемо мати співпрацю з українською владою, але цілком зрозуміло, що ми не можемо продовжувати цього робити, ніби нічого не відбувається”, - сказав у коментарі спікер генсека Ради Європи Даніель Хельтген.

*** Наступного тижня з 27 по 31 січня у Страсбурзі пройде зимова сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи. Як планувалося раніше, одним з пунктів програми сесії мали стати дебати щодо політичної ситуації в Україні. Українську делегацію, до складу якої входить 12 депутатів Верховної Ради, очолює депутат від Партії регіонів Іван Попеску.