Дії "Беркута" викликані наміром протестувальників використувати невідому хімречовину - МВС
09:39, 22 січня 2014Політика
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Активні дії спецпідрозділу МВС «Беркут» на вулиці Грушевського в центрі Києва обумовлені необхідністю забезпечення безпеки правоохоронців.
Снайпери спецпідрозділу міліції "Беркут" стріляють гумовими кулями у журналістів на вул. Грушевського в Києві, у понеділок, 20 січень 2014 р
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС.
Як йдеться у повідомленні, міліція вилучила каністри з невідомою речовиною, які мітингувальники планували використовувати проти правоохоронців на вулиці Грушевського.
У міліції з'явилася інформація про те, що учасники акції мають намір використовувати невідому хімічну речовину, якою планують нанести міліціонерам опіки.
Щоб запобігти вчинення правопорушення, працівники органів внутрішніх справ відтіснили мітингувальників і вилучили каністри.
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