Дії "Беркута" викликані наміром протестувальників використувати невідому хімречовину - МВС

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС.

Як йдеться у повідомленні, міліція вилучила каністри з невідомою речовиною, які мітингувальники планували використовувати проти правоохоронців на вулиці Грушевського.

У міліції з'явилася інформація про те, що учасники акції мають намір використовувати невідому хімічну речовину, якою планують нанести міліціонерам опіки.

Щоб запобігти вчинення правопорушення, працівники органів внутрішніх справ відтіснили мітингувальників і вилучили каністри.