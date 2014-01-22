Азаров назвав радикальних протестувальників у центрі Києва терористами

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Частина Майдану, який довго балансував на межі мирних протестів, перейшла цю межу і межу християнських моральних принципів взагалі. Організовані ультраправі бойовики радикальної частини учасників Майдану вчинили в центрі Києва масові безлади. Напади на працівників правоохоронних органів із застосуванням холодної зброї, займистих сумішей, підпал машин, терор і мародерство, незаконні захоплення людей, самосуди, провокації… Цинізм і аморальність терористів дійшли до того, що вони кидають «коктейлі Молотова» в живих людей. А сьогодні вночі терористи з Майдану вривалися до готелів, захопили кілька десятків громадян, яких вони вважають своїми опонентами, і жорстоко їх побили», - сказав Азаров, коментуючи події на вулиці Грушевського.

Читайте такожВ Будинку профспілок допитали ще одну групу з 40 тітушокЗа його словами, учасників цих безладів не можна назвати мирними протестувальниками. «Це злочинці, які мусять відповісти за свої діяння. Як прем'єр-міністр заявляю, що жертви, які, на жаль, вже є, - на совісті та відповідальності організаторів і деяких учасників масових безладів», - наголосив Азаров.

Він зажадав, щоб правоохоронні органи ретельно розслідували ці злочини і зробили все можливе, щоб не допустити їх повторення.