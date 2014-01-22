Вбито ще одного мітингувальника - ЗМІ
11:10, 22 січня 2014Політика
1 0
ЗМІ повідомляють про смерть ще одного мітингувальника у сутичках на Грушевського
Вбито четвертого мітингувальника - ЗМІ
Про загибель мітингувальника розказав черговий лікар Микола Сівак, повідомляє espreso.tv.
Ім'я загиблого поки невідоме, йому було 20-25 років.
Він був застрелений, поранення в грудну клітину в області серця і поступив у медчастину близько 8 години ранку вже без пульсу. Тіло загиблого знаходиться у медчастині на Грушевського, яку розгорнули в одній з будівель.
Наразі там працює міліція, триває упізнання.
Станом на 10:58 тіло вже вивезли з медчастини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter