Янукович знову закликає опозицію сісти за стіл переговорів

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться в його зверненні з приводу останніх подій у Києві.

“Висловлюю превеликий жаль з приводу загибелі людей у конфлікті, спровокованому екстремістами від політики. Мої щирі співчуття сім’ям загиблих”, - йдеться в звернені.

Він закликає людей не піддаватися на заклики політичних радикалів. “Ще не пізно зупинитися і врегулювати конфлікт мирним шляхом”, - підкреслює Янукович.

“Я проти кровопролиття, проти застосування сили, проти розпалювання ворожнечі та насилля. Прошу людей повертатися до домівок. Ми повинні відновити в Україні мир, спокій і стабільність”, - заявляє він.