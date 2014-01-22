Вулицю Грушевського практично не видно з-за чорного диму
13:41, 22 січня 2014Політика
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Частинe вулиці Грушевського практично не видно з-за густого чорного диму, що піднімається від імпровізованих барикад з шин
Частина вулиці Грушевського практично не видно з-за чорного диму / Russia Today
Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент вже не видно ні кордони міліції, ні будівель вгору по вулиці Грушевського.
Мітингувальники продовжують підносити нові шини і підпалюють їх, дим стає все густішим.
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Міліція продовжує застосовувати шумові і газові гранати, а також веде постійну стрілянину гумовими кулями.
Безпосередньо фізичних сутичок між мітингувальниками та міліцією не відбувається.
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