Вулицю Грушевського практично не видно з-за чорного диму

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент вже не видно ні кордони міліції, ні будівель вгору по вулиці Грушевського.

Мітингувальники продовжують підносити нові шини і підпалюють їх, дим стає все густішим.

Читайте такожБекрут провів другу хвилю атаки, захопив кілька людей і знову відступив

Міліція продовжує застосовувати шумові і газові гранати, а також веде постійну стрілянину гумовими кулями.

Безпосередньо фізичних сутичок між мітингувальниками та міліцією не відбувається.