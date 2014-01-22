У Бориспільському районі, куди вивозили Луценка, знайшли два трупи зі слідами катувань

Про це з посиланням на власні джерела пише ZN.UA.

Зокрема, трупи знайдені в околицях села Гнідин Бориспільського району Київської області. На тілах є сліди тортур, голови обмотані скотчем.

Сільський дільничний Олександр Здор підтвердив виявлення лише одного тіла, повідомивши, що на ньому дійсно присутні сліди тортур. Зараз тіло, за словами дільничного, направлено в морг.

Нагадаємо, викрадений вчора активіст Євромайдану Ігор Луценко повідомляв, що його вивезли саме в Бориспільський район. Разом з Луценком було викрадено ще одного активіста Юрія Вербицького. Його доля наразі невідома.