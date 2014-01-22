Польська опозиція вважає, що ЄС зараз не повинен відвертатися від України

Найбільша у Польщі опозиційна партія "Закон та справедливість" (PiS) закликає польську владу ініціювати в Європейському союзі дискусію на тему запровадження персональних санкцій проти представників української влади відповідальних за випадки насилля в Україні під час протестів за євроінтеграцію української держави.

Читайте такожУ ЄС готові перевірити банківські рахунки українських олігархівПро це кореспонденту УНІАН у Варшаві сьогодні сказав представник партії Кшиштоф Щерський.

"Повинні бути дії у двох напрямках: по-перше, треба домагатися вказати винних у тому кровопролитті в Києві та одночасно повинні розпочатися дискусії на тему санкцій проти осіб, відповідальних за криваву розправу з демонстрантами", - сказав він.

Співрозмовник агентства наголосив, що Євросоюз повинен розглянути можливість запровадження "персональних санкцій", котрі би полягали на обмеженню в'їзду на його територію та "економічні санкції" проти окремих осіб.

Водночас, на його думку, Польща повинна ініціювати підготовку плану допомоги для громадян України, котрі повинні відчути підтримку європейців.

"Євросоюз не повинен зараз відвернутися від України", - сказав він.