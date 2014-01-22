В Одеській облраді події в Києві назвали «спробою державного перевороту»

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення депутати облради прийняли сьогодні під час позачергової сесії.

У зверненні, зокрема, сказано, що «масові безпорядки, втручання в роботу державних органів і силове протистояння правоохоронним органам, захоплення будівель державної і комунальної власності, заподіяння значної шкоди комунальному господарству Києва».

У ньому говориться, що «прояв вандалізму та екстремізму, а також заворушення, руйнування, погроми, підпали і свавілля» дозволяють констатувати - те, що відбувається в столиці є не мирними акціями, а «спробою державного перевороту».

Як стверджують автори звернення, відбувається поширення екстремістських настроїв, з'являються радикальні організації, носії «крайніх, радикальних поглядів», що призвело до спалаху насильства. Облрада також висловлює стурбованість можливістю «повалення конституційного ладу і незаконного захоплення влади».

«Нагнітання ворожнечі по відношенню до органів державної влади призводить до розколу між державою та суспільством і підриває авторитет України як суверенної і незалежної держави. Тому неможливо залишатися осторонь при загрозі національної безпеки людини, громадянина, суспільства і держави.

Шановний Віктор Федорович, на вас лежить відповідальність за долю країни, яку політичні радикали і провокатори поставили на межу розколу. Ваші заклики до діалогу і компромісу не знайшли розуміння протестуючих, які вже настільки захоплені горнилом масових заворушень, що, нехтуючи життям людей і всіма цінностями українського народу, посягнули на головне його досягнення - суверенітет. Захист національної безпеки України вимагає невідкладного вжиття рішучих заходів», - сказано у зверненні.

У ньому сказано, що облрада звертається з проханням невідкладного вжиття дієвих заходів, адекватних характеру і масштабам загрози національним інтересам».