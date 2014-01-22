Патріарх Філарет відмовився від ордена "За заслуги"

Як сказано в заяві патріарха, розміщеній на сайті УПЦ КП, «з офіційного повідомлення на сайті Президента України стало відомо про указ глави держави про нагородження мене орденом «За заслуги» I ступеня. Також на сьогоднішньому засіданні Священний Синод Київського Патріархату виніс рішення про нагородження мене орденом Святого апостола Іоанна Богослова - у зв'язку з моїм 85-річчям».

Читайте такожЕскалація насилля в Києві вигідна зовнішнім силам - Філарет«В умовах, які сьогодні склалися в Україні, коли загинули люди, а в центрі Києва триває жорстоке протистояння, я прошу не вручати мені нагород. Це моє рішення також підтримали члени Священного Синоду та інші архієреї, які зібралися сьогодні у Києві. Розділяючи з українським народом біль і скорботу, Церква молиться за мир і припинення міжусобиць і закликає до молитви всіх вірян. Також ми молимося за душі загиблих, за полегшення страждань і зцілення потерпілих. Я благословляю духовенство Київського Патріархату молитися там, де цього просять люди, сприяти припиненню ворожнечі», - заявив патріарх Філарет і додав: «Вірю у ласку Господню в Україні».

Як повідомляв УНІАН, Янукович нагородив державними нагородами з нагоди Дня Соборності та Свободи України. Зокрема, орденом "За заслуги" I ступеня нагороджені предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, заступник Київського міського голови - секретар Київради Галина Герега, міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

Серед нагороджених орденами "За заслуги" II ступеня - актор театру і кіно Василь Лановий, заступник міністра внутрішніх справ - керівник апарату МВС Сергій Лекарь.

Орден «За заслуги» III ступеня серед інших отримали член Центральної виборчої комісії Тамара Астахова, заступник міністра оборони Артуро Бабенко.