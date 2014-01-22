Янукович не дав відповіді на запитання щодо позачергових виборів - Кличко
Президент Віктор Янукович на зустрічі з опозицією не дав відповіді на запитання щодо проведення дострокових виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер партії «УДАР» Віталій Кличко під час Народного віче зі сцени на Майдані Незалежності.
«На зустрічі з Януковичем було запропоновано вирішити питання. Адже насправді питання євроінтеграції вже відійшло убік, питання розгону Євромайдану відійшло убік, і люди, які прийшли на площу, вони прийшли проти нинішньої влади, тому що вони не хочуть в цих умовах існувати. На запитання, чи збирається розглядати Президент дострокові вибори, де можна змінити владу , відповіді не отримано. Чи можлива відставка Кабінету міністрів? Можлива, але це потрібно буде погодити на черговій сесії (Верховної Ради) , яка збереться, і Партія регіонів має буде затвердити, згодна вона чи ні. Можливо, будуть скасовані закони (прийняті парламентом 16 січня - УНІАН), які кожного протестувальника в Україні ставлять у ранг злочинця», - сказав він.
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Кличко додав, що «переговори тривають».
Він також підкреслив, що готовий стояти на Майдані і йти битися разом з людьми, якщо це знадобиться.
Як повідомляв УНІАН, лідери опозиції Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок провели зустріч з Януковичем. Політики не дали ніяких коментарів за підсумками зустрічі . Зустріч тривала понад три години.