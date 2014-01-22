Янукович не дав відповіді на запитання щодо позачергових виборів - Кличко



Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер партії «УДАР» Віталій Кличко під час Народного віче зі сцени на Майдані Незалежності.

«На зустрічі з Януковичем було запропоновано вирішити питання. Адже насправді питання євроінтеграції вже відійшло убік, питання розгону Євромайдану відійшло убік, і люди, які прийшли на площу, вони прийшли проти нинішньої влади, тому що вони не хочуть в цих умовах існувати. На запитання, чи збирається розглядати Президент дострокові вибори, де можна змінити владу , відповіді не отримано. Чи можлива відставка Кабінету міністрів? Можлива, але це потрібно буде погодити на черговій сесії (Верховної Ради) , яка збереться, і Партія регіонів має буде затвердити, згодна вона чи ні. Можливо, будуть скасовані закони (прийняті парламентом 16 січня - УНІАН), які кожного протестувальника в Україні ставлять у ранг злочинця», - сказав він.

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Кличко додав, що «переговори тривають».

Він також підкреслив, що готовий стояти на Майдані і йти битися разом з людьми, якщо це знадобиться.

Як повідомляв УНІАН, лідери опозиції Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок провели зустріч з Януковичем. Політики не дали ніяких коментарів за підсумками зустрічі . Зустріч тривала понад три години.