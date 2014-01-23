Від рук правоохоронців на Грушевського постраждали 42 журналісти - ЗМІ



Про це свідчать дані моніторингу Інституту масової інформації, повідомляє «Українська правда».

Список постраждалих постійно оновлюється.

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Журналісти постраждали внаслідок прицільних вистрілів силовиків, підриву світлошумових гранат та побиття.

Повний список постраждалих журналістів тут.

Нагадаємо, під час сутичок у Києві 30 листопада та 1 грудня 2013 року в Києві від рук правоохоронців постраждали більш як 50 журналістів.