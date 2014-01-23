Від рук правоохоронців на Грушевського постраждали 42 журналісти - ЗМІ
00:42, 23 січня 2014Політика
1 0
Лише за останні три дні протистояння на вулиці Грушевського в Києві від рук правоохоронців постраждали щонайменше 42 журналісти.
Від рук правоохоронців на Грушевського постраждали 42 журналісти /REUTERS
Про це свідчать дані моніторингу Інституту масової інформації, повідомляє «Українська правда».
Список постраждалих постійно оновлюється.
Читайте такожУ сутичках на Грушевського поранено вже майже 30 журналістів - ЗМІ
Журналісти постраждали внаслідок прицільних вистрілів силовиків, підриву світлошумових гранат та побиття.
Повний список постраждалих журналістів тут.
Нагадаємо, під час сутичок у Києві 30 листопада та 1 грудня 2013 року в Києві від рук правоохоронців постраждали більш як 50 журналістів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter