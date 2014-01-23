Глава ОБСЄ готовий бути посередником у переговорах української влади та активістів

Про це йдеться у заяві головуючого в ОБСЄ міністра закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтера, опублікованому на сайті ОБСЄ, пише LB.ua.

Буркхальтер закликав всі сторони протистояння утриматися від насильства і приступити до мирного діалогу як першого кроку в розв'язанні кризи.

Читайте такожПатріарх Філарет закликає Президента і опозицію невідкладно розпочати переговори

"Я закликаю всі сторони утриматися від насильства і намагатися стабілізувати ситуацію шляхом діалогу за участю всіх партій. Я глибоко стурбований повідомленнями про жертви і мої думки - з сім'ями загиблих і поранених. Як голова ОБСЄ Швейцарія готова допомогти Україні знайти вихід з кризи", - заявив Буркхальтер.

"Ми закликаємо українську владу зробити все, що в її силах для запобігання подальшої ескалації напруженості, швидко провести розслідування і притягти до закону відповідальних за жертви і насильство", - сказав глава МЗС Швейцарії, який є також федеральним президентом країни.