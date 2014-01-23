Суд залишив під вартою 11 затриманих під час подій на Грушевського

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, зокрема, «судами першої інстанції ухвалено рішення про взяття під варту 11 радикально налаштованих учасників протистоянь у центрі столиці. До 5 осіб застосовано домашній арешт».

Загалом, за даними прокуратури, на даний час запобіжні заходи обрано 26 підозрюваним у кримінальному провадженні щодо масових заворушень на Грушевського.