За останню добу за медичною допомогою звернулися 25 протестуючих - КМДА
10:30, 23 січня 2014Політика
0 0
У Києві з 06:00 22 січня до 06:00 23 січня до бригад невідкладної медичної допомоги звернулися 25 учасників акції протесту, яка триває на вулиці Грушевського.
За останню добу за медичною допомогою звернулися 25 протестуючих - КМДА
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на Департамент охорони здоров'я.
Згідно з оперативними даними, відомо, що 12 чоловік госпіталізовано з різними травмами.
Всього з 16:00 19 січня київські лікарі надали допомогу 157 учасникам акцій протесту, з них госпіталізовано 72 людини, йдеться в повідомленні.
Інформацію про стан госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter