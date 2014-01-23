За останню добу за медичною допомогою звернулися 25 протестуючих - КМДА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на Департамент охорони здоров'я.

Згідно з оперативними даними, відомо, що 12 чоловік госпіталізовано з різними травмами.

Всього з 16:00 19 січня київські лікарі надали допомогу 157 учасникам акцій протесту, з них госпіталізовано 72 людини, йдеться в повідомленні.

Інформацію про стан госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.