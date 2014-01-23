Кличко стверджує, що домовився про перемир’я з «Беркутом» на час переговорів

Мітингувальники погодились цю пропозицію, передає Радіо Свобода.

За словами Кличка, переговори лідерів опозиції й президента Віктора Януковича мають початися о першій годині дня. Він також повідоми, що серед вимог – скасування "законів 16 січня" і відставка уряду.

Сьогодні Кличко пішов спілкуватися з офіцерами спеціального підрозділу «Беркут» у їхньому розташуванні біля стадіону «Динамо».

У супроводі двох людей він пройшов крізь барикаду з запалених автомобільних покришок і рушив до лав «Беркута».