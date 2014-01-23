Кличко стверджує, що домовився про перемир’я з «Беркутом» на час переговорів
11:48, 23 січня 2014Політика
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Лідер "Удару" Віталій Кличко заявив мітингувальникам на вулиці Грушевського в Києві, що на час ведення переговорів про можливе врегулювання ситуації, буде оголошене перемир’я.
Кличко домовився про перемир’я з «Беркутом» на час переговорів
Мітингувальники погодились цю пропозицію, передає Радіо Свобода.
За словами Кличка, переговори лідерів опозиції й президента Віктора Януковича мають початися о першій годині дня. Він також повідоми, що серед вимог – скасування "законів 16 січня" і відставка уряду.
Сьогодні Кличко пішов спілкуватися з офіцерами спеціального підрозділу «Беркут» у їхньому розташуванні біля стадіону «Динамо».
У супроводі двох людей він пройшов крізь барикаду з запалених автомобільних покришок і рушив до лав «Беркута».
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