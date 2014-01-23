Янукович пообіцяв Баррозу не вводити надзвичайний стан - прес-секретар ЄК

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це речник Єврокомісії Олів'є Баї повідомив на брифінгу, інформуючи журналістів про телефонну розмову президентів.

"Президент Янукович сказав, що він не передбачає запровадження в Україні надзвичайного стану", - сказав речник Єврокомісії.

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Під час телефонної розмови Баррозу також висловив "глибоку стурбованість розвитком ситуації, повідомленнями про напади на журналістів та повідомленнями про зниклих людей", - сказав Баї.

Як повідомляв УНІАН, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що збираються підписи народних депутатів для проведення позачергового засідання парламенту з метою введення в Україні надзвичайного стану.

Пізніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв виключив ймовірність введення надзвичайного стану.