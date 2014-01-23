У Львові захопили облдержадміністрацію

Сьогодні, 23 січня, близько двох тисяч львів’ян опівдні прийшли під стіни Львівської облдержадміністрації на акцію в межах загальноукраїнського страйку. Згодом вони масово почали заходити у будівлю облдержадміністрації, аби поспілкуватися з головою адміністрації Олегом Салом, і оголосили, що «беруть владу в свої руки» і блокуватимуть будівлю, повідомляє Zaxid.net.

Згідно з повідомленням, вся площа перед ЛОДА заповнена людьми, які кричать «Заходимо!», «Революція!» і закликають одне одного заходити спокійно, не бити вікна і не псувати майна.

Ініціативна група оголосила, що люди блокують адміністрацію і беруть владу в свої руки.Охорона не змогла стримати людей, бо їх дуже багато.

Людей в ОДА очолюють депутат обласної ради від партії УДАР Оксана Юринець та заступник голови Львівської облради Валерій П’ятак.

На запитання щодо вимог, Валерій П’ятак сказав, що вони хочуть поговорити з головою адміністрації, почути його позицію, адже за два місяці Євромайдану той її так і не озвучив.

«Люди зайшли, почали колядувати. За словами охорони, до них вийшов хтось із заступників голови Львівської облдержадміністрації Олега Сала і сказав впустити людей. Вони піднялись на другий поверх до кабінету Сала, люди почали співати гімн», – розповіли журналістам очевидці.

Як розповів представник ініціативної групи Ростислав Пелех, у Львівській облдержадміністрації створюють Народну раду, і, згідно зі статтею 5 Конституції України, владу на місцях перебирають на себе народні обранці – депутати Львівської обласної ради.

Також ініціативна група оголосила про те, що люди зайдуть і в інші адміністративні будівлі у Львові, наприклад, до податківців, митників тощо. Однак блокувати їхню роботу не будуть.

З’ясувалося, що Олег Сало зараз перебуває у Києві. А тим часом, налякані працівники адміністрації ховаються в своїх кабінетах.

У будівлю облдержадміністрації прибув головний міліціонер Львівщини Олександр Рудяк.

Він закликав людей до проведення виключно мирних заходів і захотів поспілкуватися з ініціативною групою. Однак, коли Рудяк нагадав протестувальникам, що згідно з новим законодавством (закони "16 січня", - ред.), їхні дії можуть кваліфікувати як масові безпорядки, що може потягнути за собою відповідальність, люди почали скандувати йому «Ганьба!».

У ці хвилини люди продовжили блокування будівлі Львівської облдержадміністрації. Вони скандують: «Вербицький,Вербицький!».