Представники місцевого самоврядування України закликають не піддаватися на провокації

Під час Конгресу делегати розглянули поточну суспільно -політичну ситуацію в Україні, а також зробили звернення «Щодо засудження силового протистояння, що розгорнулось між учасниками акцій протесту у м.Києві 19 січня п.р.»

В результаті учасники прийняли звернення в якому підкреслили, що органи місцевого самоврядування не можуть залишатися осторонь, коли екстремістськими силами грубо зневажається законодавство, руйнується інфраструктура нашої столиці, ставиться під загрозу життя і безпека громадян, цілісність нашої держави.

«Ми відповідаємо за забезпечення життєдіяльності територіальних громад, за те, щоб наші громадяни жили в комфортних містах і селах, а їх права були надійно захищені. Ми переконані у тому, що реального розвитку нашої держави можна досягти тільки щоденною, наполегливою роботою як влади, так і всіх учасників політичного процесу в законодавчому полі, визначеному Конституцією України», - говориться у зверненні.

Також делегати засудили будь-які протизаконні акції та дії, які загрожують безпеці громадян і цілісності нашої держави. «Ми звертаємось до жителів усіх територіальних громад: заходу і сходу, півдня і півночі України — не піддаватись на провокації тих, хто закликає до насильства та ворожнечі в державі. Ми звертаємось до усіх, хто справді зацікавлений у збереженні нашої держави, у продовженні курсу на її демократичний розвиток, до політичних і громадських лідерів з проханням сісти за стіл переговорів задля вирішення життєво важливих питань розвитку держави. Всі протиправні та насильницькі дії повинні бути негайно припинені», - підкреслюється у заяві.