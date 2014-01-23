Азаров: Влада має справу з "витонченими провокаціями" з боку бойовиків

Як повідомляє Департамент інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів , про це він заявив під час зустрічі з генеральним директором СОТ Роберто Азеведо.

«Як прем'єр -міністр України я відповідально заявляю, що влада не причетна до загибелі людей. Ми глибоко співчуваємо цій трагедії», - сказав він.

Азаров додав, що влада має справу з витонченими і вкрай жорстокими провокаціями з боку бойовиків, для яких людське життя - лише розмінна монета для досягнення їх цілей - антиконституційного захоплення влади.

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Прем'єр також підкреслив , що навіть за цих умов влада обмежує застосування сили виключно для стримування агресії і головною метою бачить мирне врегулювання цієї ситуації.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня стало відомо про загибель трьох мітингувальників на Грушевського. Двоє з них були застрелені. Один з них - Сергій Нігоян . Свідки стверджують , що обидва чоловіки загинули від пострілів снайперів з вогнепальної зброї.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров запевнив, що у співробітників правоохоронних органів на вулиці Грушевського немає вогнепальної зброї.