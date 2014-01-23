ЗМІ: Прикордонні польські міста готуються приймати біженців з України

Про це повідомляє Еспресо ТВ з посиланням на польську газету Rzeczpospolita.

Нинішні події в Києві прикували увагу не лише політиків, але й прикордонників та представників місцевого самоврядування прикордонних районів. Вони вже почали міркувати, як надати допомогу українцям, якщо вони шукатимуть притулку у Польщі, повідомляє видання.

Читайте такожПольська опозиція вважає, що ЄС зараз не повинен відвертатися від УкраїниТак, Ришард Адамський, секретар гміни Медика, що межує з Львівською областю, повідомив, що місцева влада розглядає будь-який сценарій, включаючи хвилю біженців.

"Зараз канікули, школи спорожніли, тому ми без проблем зможемо розмістити там людей. Ми готові прийняти братів-українців", - заявив Адамський.

Влада Дорогуска, міста по той бік кордону з Волинською областю, також відстежує все, що відбувається в Україні.

"Не приховую, що ми боїмося того, що може бути далі. Чиновники підтримують контакт зі службами воєводи, - повідомив Войцех Сава, війт Дорогуска.

У прикордонній службі Польщі твердять, що мають достатньо кадрів на випадок хвилі біженців з України.

Підтримку українцям готові надавати й юристи. У Варшаві в Окружній палаті юридичних радників громадянам України надають безкоштовні консультації. Українцям там можуть надати допомогу в справах, пов'язаних з проживанням у Польщі та отриманням дозволу на роботу.