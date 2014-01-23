У Львівській ОДА стверджують, що губернатор Сало подав у відставку під тиском
16:52, 23 січня 2014Політика
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Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Сало написав заяву на звільнення з посади під тиском
Львів’яни захопили ОДА
Його змусили це зробити, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.
«Бачачи некерованих людей, відсутність лідера і усвідомлюючи їхнє небажання йти на переговори, а також переймаючись життям та здоров’ям працівників обласної державної адміністрації, я написав заяву», - зазначається у повідомленні прес-служби.
«Тобто, за словами Олега Сала, заяву написано під силовим тиском. Дана ситуація за його поданням буде розглянута Прокуратурою Львівської області», - наголошується у повідомленні прес-служби.
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