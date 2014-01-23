У Львівській ОДА стверджують, що губернатор Сало подав у відставку під тиском

16:52, 23 січня 2014
Політика
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Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Сало написав заяву на звільнення з посади під тиском

Львів’яни захопили ОДА

Його змусили це зробити, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

«Бачачи некерованих людей, відсутність лідера і усвідомлюючи їхнє небажання йти на переговори, а також переймаючись життям та здоров’ям працівників обласної державної адміністрації, я написав заяву», - зазначається у повідомленні прес-служби.

«Тобто, за словами Олега Сала, заяву написано під силовим тиском. Дана ситуація за його поданням буде розглянута Прокуратурою Львівської області», - наголошується у повідомленні прес-служби.

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