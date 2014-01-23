Міліція перепросила за роздягання людини на морозі
19:38, 23 січня 2014Політика
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МВС України вибачилося за "неприпустимі дії людей у міліцейській формі", що фігурують у скандальному відео
МВС перепросило за "неприпустимі дії"
За цим фактом вже призначено службову перевірку, заявили в прес-службі МВС.
"Вказаний матеріал вивчається, щоб встановити місце та час зйомки, осіб, які зображені на відео, а також умови, за яких було знято це відео", - сказано в повідомленні.
Читайте такожБеркут фотографує роздягненого на морозі активіста Також Віталій Захарченко звернувся до особового складу органів внутрішніх справ та вказав на неприпустимість таких дій і закликав дотримуватися норм закону та моральності.
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