МВС заявляє, що не використовує кулі, від яких загинули люди на Грушевського

Боєприпаси, якими завдані ці тілесні ушкодження, на озброєнні міліції не перебувають.

Про це заявив перший заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Віталій Сакал, повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС.

За словами Сакала, слідчими серед інших розглядається версія вчинення вбивств з метою спровокувати ескалацію конфлікту і виправдати застосування зброї мітингувальниками.

Читайте такожАзаров: Влада має справу з витонченими провокаціями з боку бойовиківЗокрема, як сказав перший заступник начальника ГСУ, в міністерстві підтверджують 2 факти смерті, про які надійшли повідомлення в правоохоронні органи від учасників масових заворушень на вул. Грушевського у Києві. У першому випадку загиблим є 20-річний житель Дніпропетровської області Сергій Нігоян, у другому - 25-річний громадянин Республіки Білорусь Михайло Жизневський. Експерти встановили , що обидва хлопці загинули внаслідок вогнепальних поранень.

У Нігояна виявлено тілесні ушкодження від 2 проникаючих сліпих дробових поранень грудної клітини з пошкодженням легенів та серця, а також непроникаюче поранення в скроневій області голови. Смерть Жизневського настала від наскрізного вогнепального поранення грудної клітини з пошкодженням аорти в ділянці серця, повідомив Сакал.

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«Набоїв, якими заподіяли тілесні ушкодження обом загиблим, на озброєнні підрозділів відомства немає і міліцією вони не використовуються. Крім того, співробітники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ, які несуть службу з охорони громадського порядку, перебувають там без табельної вогнепальної зброї» , - стверджує Сакал.

Таким чином, з урахуванням отриманих даних слідчими серед інших розглядається версія вчинення вбивств з метою спровокувати ескалацію конфлікту і виправдати застосування зброї мітингувальниками, заявив він. За словами Сакала, підтвердженнями права на існування цієї версії слугують численні відеоматеріали з відкритих джерел, де зафіксовані люди з вогнепальною зброєю.

«Правоохоронці зацікавлені у з'ясуванні всіх обставин вчинення цих злочинів, оскільки вже встановлено, що тіла загиблих переміщали, свідки події відсутні. Крім того, протестувальники заважали роботі слідчо-оперативної групи міліції, намагалися заволодіти відеокамерою, якою велася зйомка, і т.д.», - сказав представник МВС.

За його словами, слідчі також направили запити в редакції телеканалів з проханням надати відеозаписи подій, відзняті на вул. Грушевського в той час, коли ймовірно настала смерть потерпілих. Це допоможе провести досудове розслідування якомога повніше та об'єктивніше, додав Сакал.