У Черкасах штурмують ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, наразі уся Соборна площа заповнена людьми, їх тут майже дві тисячі. З облдержадміністрації міліціонери застосовують сльозогінний газ та поливають з декількох пожежних шлангів водою. У відповідь летять димові шашки і петарди, пролунало кілька вибухів світлошумових гранат. На першому поверсі вибито деякі вікна, мітингувальники виламали відеокамеру на входом в ОДА. Люди скандують гасло «Банду геть!». У відповідь на газ та воду деякі учасники штурму виймають каміння з бруківки біля ОДА та кидають у приміщення. Зараз мітингувальники намагаються виламати ще одні двері в ОДА. Люди із сусідніх будинків в центрі міста приносять теплі речі тим, кого намочили водою зі шлангів.

У холі Черкаської ОДА зараз забарикадувалися працівники міліції і стримують оборону. До них через інший вхід підходить підмога – працівники спецпідрозділів «Грифон» та «Беркут». Пролунало кілька пострілів у повітря для стримування натовпу.

Центральна частина Черкас перекрита працівниками міліції, до будівлі під’їхало кілька карет швидкої допомоги.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах майже 2 тисяч жителів міста, які ввечері зібралися на мітинг на Соборній площі, пікетують Черкаську облдержадміністрацію та намагаються потрапити всередину будівлі.

Після мітингу на Соборній площі активісти черкаського Євромайдану закликали людей підійти до входу до Черкаської облдержадміністрації.

Коли мітингувальники наблизилися до входу в ОДА, підбігли майже п’ятдесяти правоохоронців, які вишикувалися «стінкою» перед входом. Сьогодні у Черкасах майже 400 людей провели годинний попереджувальний страйк в центрі міста на Соборній площі.