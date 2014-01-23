У Тернополі захопили ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку близько 2,5 тис. людей прийшли з віче, яке відбувалось на Театральному майдані, під стіни ОДА.

Там їх зустріли працівники міліції, які щільно встали під входом в ОДА. Люди почали скандувати: «Пропустіть», «Бандити» та «Банду геть!».

Поки тривали дискусії між представниками Євромайдану та правоохоронцями, до приміщення ОДА приїхав автобус с підкріпленням до міліції.

Тим часом мітингувальникам таки вдалося проникнути до будівлі.

Як повідомляє ТСН, ззовні вхідні двері від них блокували міліціонери, а зсередини вхід блокував Беркут. Люди спочатку по черзі вихоплювали міліціонерів, зривали з них погони і передавали у натовп, а потім розбили двері і прорвалися всередину. "Беркут" змушували зняти шоломи і показати обличчя, але вони кинулися тікати через інший вихід.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз частина мітингувальників перебуває на 1-му поверсі у фойє, а частина – на 5-му поверсі, де розташована облрада.

Ще частина – на 7-му поверсі, де знаходиться кабінет голови ОДА Валентина Хоптяна.

В конференц-залі обласної ради, де зібралося чимало людей, голова тернопільського Штабу національного спротиву Володимир Стаюра закликав людей не боятися.

«Жодні «грифони», жодна міліція нам не страшні. Ми у себе вдома, ми в приміщенні обласної ради. Ми прийшли до своїх слуг спитати у них і побачити їхні обличчя. Адміністрація, яка тут знаходиться, ми їх маємо звільнити і завтра це будемо робити. Ці люди більше тут не працюють», - сказав він.

При цьому він закликав людей нічого не нищити в приміщенні. Стаюра сказав, що люди зможуть харчуватися у фойє і попити там гарячого чаю.

Як зауважила одна з керівників Штабу національного спротиву Марія Чашка, люди планують залишатися в приміщенні облради всю ніч, щоб дочекатися завтра приходу працівників ОДА.

«Ми будемо з’ясовувати, на чиєму вони боці і чи потрібно їм буде писати заяви про звільнення. Керівництво ми перебираємо на себе», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні учасники масових акцій протесту також захопили будівлі облдержадміністрацій в інших регіонах, зокрема у Львові та Рівному.