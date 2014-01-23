Міліція залишила будівлю ОДА у Рівному

Як передає кореспондент УНІАН, домовленості про те, що міліціонери підуть з будівлі, було досягнуто після тривалих перемовин та гарантії протестувальників, що вони відповідатимуть за збереження приміщення та майна.

У будівлі залишилися лише працівники Державної служби охорони, які працюють тут у звичайні дні.

Частина учасників акції протесту пішла з приміщення ОДА на майдан Незалежності, де ввечері проводилося Народне віче. Зараз вони знову повернулися до адмінбудівлі ОДА.

Також сьогодні заступники голови Рівненської ОДА написали заяви про звільнення. За їх словами, це було зроблено задля уникнення кровопролиття.

Як повідомляв УНІАН, учасники акції протесту, які сьогодні штурмом зайняли приміщення Рівненської облдержадміністрації, не планують його звільняти. Протестувальники мають намір тримати облогу головного адміністративного приміщення області протягом усієї ночі. Завтра вони розраховують на допомогу ще більшої кількості людей, які прийдуть їх підтримати.

Після Народного віче, яке відбулося сьогодні опівдні на майдані Незалежності в Рівному і яке зібрало кілька тисяч людей, його учасники рушили до Рівненської облдержадміністрації. Протестувальники виламали вхідні двері й дісталися до приміщення.

Вони поставили вимогу перед виконувачем обов’язки губернатора області Анатолієм Юхименком (голова ОДА Василь Берташ перебуває у відпустці) зв’язатися в телефонному режимі з Президентом Віктором Януковичем, аби той прибрав бійців "Беркуту" та внутрішні війська зі столиці. Люди також вимагали передачі влади Народній раді.