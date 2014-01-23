Байден - Януковичу: Тільки уряд України може забезпечити мирне закінчення кризи

Про це повідомляє прес-реліз Білого Дому, передає Голос Америки.

Байден закликав Януковича вдатись до кроків до закінчення насильства та змістовного розгляду законних вимог мирних протестувальників. При цьому віце-президент США підкреслив важливість постійного діалогу з опозицією та необхідність реального компромісу, як єдиного вирішення конфлікту.

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Віце-президент США підкреслив, що свободи зібрань та висловлювань є фундаментальними опорами демократичного суспільства і мають бути захищеними.

"Підкреслюючи, що насильство будь-якої зі сторін є неприпустимим, віце-президент наголосив, що лише уряд України може забезпечити мирне закінчення кризи, і що подальше кровопролиття матиме наслідки для відносин України зі США", - йдеться у повідомлення Білого дому.

"Віце-президент Байден закликав президента Януковича знайти мирне вирішення кризи".