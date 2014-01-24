За фактом захоплення приміщення Тернопільської ОДА відкрито кримінальне провадження

Про це кореспонденту УНІАН повідмили в прес-службі обласної прокуратури, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 341 (захоплення державних або громадських будівельчи споруд) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 6 років.

Водночас прес-службою оприлюднено звернення прокурора Тернопільської області Геннадія Мовчана до жителів міста Тернополя та області, в якому він вимагає не порушувати закони та дотримуватись належного громадського порядку.

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Як наголосив прокурор області, події, які відбулися сьогодні щодо блокування, а в подальшому захоплення будівлі обласної державної адміністрацій, є неприпустимими.

«Такі незаконні дії тягнуть за собою встановлену законом кримінальну відповідальність, і хто б їх не вчинив, буде відповідати згідно із Законом! Діям всіх учасників цих подій буде надана правова оцінка», – підкреслив Мовчан.

Він також закликав людей не піддаватись на політичні провокації та заклики екстремістів до вчинення протиправних дій, зокрема, захоплення державних установ.

«Я вимушений попередити тих, хто закликає громадян до протиправних дій. Які б посади хто не займав, дія кримінального кодексу поширюється на усіх однаково», – застеріг прокурор.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після віче на Театральному майдані у Тернополі мітингувальники рушили до будівлі Тернопільської обласної державної адміністрації, в якій також знаходиться приміщення обласної ради. Після дискусій з правоохоронцями люди врешті відтіснили їх, близько тисячі активістів Майдану проникли всередину.

Голова облради Василь Хомінець спільно з представниками міліції прийнли рішення, що порядок у захопленому приміщенні ОДА та облради вночі забезпечуватимуть працівники міліції та депутати облради. Хомінець назвав захоплення людьми приміщення облради народним волевиявленням.

«Вимога людей і наша також до міліції – щоб вони ініціювали відкликання місцевого «Беркута» з Києва», – додав голова облради.